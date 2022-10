Colo apprenante Musique et Théâtre La grange rouge La Chapelle-Naude Catégories d’évènement: La Chapelle-Naude

TARIF: 480€ (Possibilité de prise en charge complète du coût du séjour, nous contacter pour les critères d’éligibilités (avoir un QF(CAF) compris entre 0 et 1200 ; ou être domicilié en QPV; ZRR ou être en reconnu en situation de handicap)

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. handicap auditif;handicap psychique;handicap intellectuel;handicap visuel hi;pi;ii;vi La grange rouge 142 route du vauvret 71500 La Chapelle-Naude 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté L’association Planete Cirque propose en partenariat avec La petite mandarine et Snail Prod une « colo apprenante » musique et théâtre au centre rural de développement culturel de la Grange Rouge pendant les vacances d’automne. (Du 24 au 28 octobre 2022)

Nous proposons à votre enfant une approche ludique de la musique et des arts de la scène. Il pourra en toute liberté choisir ses activités et son rythme. Colo de découverte et de perfectionnement, elle s’adresse à tous les enfants entre 8 et 16 ans (sans pré-requis).

