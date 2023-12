Festival « lectures d’hiver » : Regain La Grange Ranton Festival « lectures d’hiver » : Regain La Grange Ranton, 22 mars 2024 07:00, Ranton. Ranton,Vienne lecture, théâtre, danse, atelier d’écriture…..

2024-03-22 fin : 2024-03-24 . .

La Grange

Ranton 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



reading, theater, dance, writing workshop…. taller de lectura, teatro, danza y escritura…. lesung, Theater, Tanz, Schreibwerkstatt…. Mise à jour le 2023-12-04 par Office de Tourisme du Pays Loudunais Détails Heure : 07:00 Autres Code postal 86200 Lieu La Grange Adresse La Grange Ville Ranton Departement Vienne Lieu Ville La Grange Ranton Latitude 47.0001636 Longitude -0.029396 latitude longitude 47.0001636;-0.029396

La Grange Ranton Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ranton/