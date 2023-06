Séjour Inclusif Nature La Grange Ouverte Romagne Romagne Catégories d’Évènement: Gironde

Romagne Séjour Inclusif Nature La Grange Ouverte Romagne, 17 juillet 2023, Romagne. Séjour Inclusif Nature 17 – 23 juillet La Grange Ouverte 514 € le sejour + 100 € transport (hors deduction passeport caf et aide etat) Un séjour innovant qui propose aux enfants de s’ouvrir à la différence tout en profitant d’un grand gîte situé au cœur de la nature. C’est un séjour placé sous le signe de la nature et de l’apprentissage de la différence.

Rassembler dans un même lieu différents publics afin de pouvoir créer une réelle mixité sociale tout en répondant aux besoins de tous. Notre souhait est de mettre en œuvre les valeurs de l’éducation populaire à travers un espace inclusif. La Grange Ouverte Romagne Romagne 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05.55.10.95.36 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T08:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:00:00+02:00

