Spectacle Les Ouates La Grange Ouverte – 7 Place du Tilleul Saint-Martin-en-Vercors, 29 septembre 2023, Saint-Martin-en-Vercors.

Saint-Martin-en-Vercors,Drôme

A deux, trois, quatre ou douze voix… Viennent sonner à vos oreilles, des polyphonies chantées avec la voix du ventre, la voix du cœur..

2023-09-29 à 20:30:00 ; fin : 2023-09-29 21:45:00. EUR.

La Grange Ouverte – 7 Place du Tilleul La Grange Ouverte

Saint-Martin-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Two, three, four or twelve voices… Polyphonies sung with the voice of the belly, the voice of the heart, ring in your ears.

Dos, tres, cuatro o doce voces… Polifonía cantada con la voz del vientre y la voz del corazón.

Zwei, drei, vier oder zwölf Stimmen… In Ihren Ohren klingen Polyphonien, die mit der Stimme des Bauches und der Stimme des Herzens gesungen werden.

