Visite des vignes et de la Grange de Clamart La grange-musée Franquet, vigne municipale et cave Clamart Catégories d’Évènement: Clamart

Hauts-de-Seine Visite des vignes et de la Grange de Clamart La grange-musée Franquet, vigne municipale et cave Clamart, 16 septembre 2023, Clamart. Visite des vignes et de la Grange de Clamart 16 et 17 septembre La grange-musée Franquet, vigne municipale et cave Inscriptions par mail Jusqu’au milieu du XIXe siècle, la culture de la vigne était l’une des ressources agricoles de Clamart. Depuis 1986, la Confrérie du Clos de Clamart fait renaître la tradition née en 1712. Présentation de l’historique de la vigne de Clamart et de la ruralité au XIXe siècle. Visite commentée de la vigne, de la cave et de la Grange-musée. Projection de vidéo. La grange-musée Franquet, vigne municipale et cave 5 rue Pierre-Franquet 92140 Clamart Clamart 92140 Hauts-de-Seine Île-de-France http://www.clamart.org [{« type »: « email », « value »: « doyen@dbmail.com »}] Le village de Clamart, dénommé Clamart le Vignoble au moment de la Révolution possédait de nombreuses vignes . Au début du XIXe siècle, on dénombrait 110 hectares de vigne produisant 1650 hectolitres. La vigne municipale plantée en 1989 compte actuellement 193 pieds de vigne. L’ancienne grange des vignerons a été aménagée en grange-musée. Les bouteilles de vin sont entreposées dans une ancienne cave voûtée. En 2012 un pont a été nommé »pont des vignerons » médaille d’Or du Clos de Clamart 2013 au Symposium d’Ile de France. Bus 162, 189, 190 ou 191, arrêt « Marché de Clamart » Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Jérémie Brudieux Détails Catégories d’Évènement: Clamart, Hauts-de-Seine Autres Lieu La grange-musée Franquet, vigne municipale et cave Adresse 5 rue Pierre-Franquet 92140 Clamart Ville Clamart Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville La grange-musée Franquet, vigne municipale et cave Clamart

La grange-musée Franquet, vigne municipale et cave Clamart Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clamart/