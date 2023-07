De la feuille au papier : Métamorphoses sculptées La Grange Luynes, 16 septembre 2023, Luynes.

De la feuille au papier : Métamorphoses sculptées 16 et 17 septembre La Grange

Les plasticiennes Pascale Harlé et flO métamorphosent le papier au bout de leurs doigts.

Pascale Harlé crée des papiers à base d’éléments naturels ou recyclés qu’elle façonne et transforme en sculptures diaphanes, bustes ou visages, tout en transparence et légèreté. Les feuilles arachnéennes, dentelles végétales, se transforment en déesses, en esprits de la forêt, en livres objets de l’entre-deux mondes… Un papier en rencontre un autre et voici que se tissent des liens improbables…

flO roule des paperolles en farandole. D’un geste répétitif recommencé des milliers de fois émerge des formes d’inspiration végétale. « J’aime ces heures solitaires, ces heures où mes doigts dansent, qui ne sont que les miennes. Souvent mon esprit s’échappe et m’entraîne ailleurs vers des contrées lointaines, imaginaires… Je ne suis qu’un maillon de cette chaîne, une partie de ma vie est là, dans ces bouts de papier, qui s’animent là sous mes doigts. » – flO

La Grange Allée Aimé Richardeau, 37230 Luynes Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 55 56 60 http://luynes.fr [{« link »: « https://www.facebook.com/p/Pascale-Harl%C3%A9-Artiste-plasticienne-100068257514481 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© flO