Festival des cafés – Jandun La grange Jandun, 9 décembre 2023, Jandun.

Jandun,Ardennes

Groupe « les égarés » Reprises chansons françaises, traditionnelles, pop. 20 H 00 ferme du lion d’or Restauration sur réservation. Entrée libre.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

La grange

Jandun 08430 Ardennes Grand Est



Group « les égarés » Cover versions of French, traditional and pop songs. 20 H 00 ferme du lion d’or Catering by reservation. Free admission

Grupo « les égarés » Versiones de canciones francesas, tradicionales y pop. 20 H 00 ferme du lion d’or Catering previo acuerdo. Entrada gratuita

Groupe « les égarés » Reprises chansons françaises, traditionnels, pop. 20 H 00 ferme du lion d’or Restauration sur réservation. Freier Eintritt

