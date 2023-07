Portes ouvertes à la grange Huguenet La grange Huguenet Besançon, 16 septembre 2023, Besançon.

Portes ouvertes à la grange Huguenet 16 et 17 septembre La grange Huguenet Entrée libre

Découvrez la dernière grange urbaine de Besançon. Le parc de 4,5 ha de cette grange créé dans les années 1670 et miraculeusement sauvegardé est désormais un élément fort de la trame verte bisontine. Les nouvelles plantations d’arbres et arbustes seront présentées (projet France Relance). Le week-end sera aussi consacré à faire du pain et des gâteaux de ménage dans le four récemment restauré par l’association des Amis de la grange Huguenet.

La grange Huguenet 32 avenue de Montrapon 25000 Besançon Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 06 08 02 58 80 http://lagrangehuguenet.skyrock.com/ Située au centre d’un vaste domaine agricole, la grange Huguenet a été créée dans les années 1670 par Jean Georges Huguenet, épicier dans la Grande Rue de Besançon. Ses descendants vendirent leur domaine le 28 décembre 1799 à Jean-François Munier, négociant en vin de la rue de Vignier de la bannière de Charmont. En 1848, Alphonse Delacroix s’étant marié avec Jenny Munier, la petite-fille de Jean François, s’installe à la grange et lui donne son aspect actuel. Il fut l’architecte de Besançon pendant plus de 40 ans, mais aussi archéologue (invention du site d’Alaise) et géologue (découverte des mines de sel de Miserey). quartier de Montrapon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

© Robert Guillaume