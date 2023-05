Festival du Lin – Expositions La Grange et La Bergerie, 7 juillet 2023, Sotteville-sur-Mer.

Sotteville-sur-Mer,Seine-Maritime

Les expositions du festival du lin :

> Hervé Bacquet « À l’écoute des abysses », salle la grange

> Maïté Tanguy « cueillir la mer », salle la bergerie

> France Boutis, salle la bergerie

De 10h à 18h30.

Vendredi 2023-07-07 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-09 18:30:00. .

La Grange et La Bergerie

Sotteville-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie



The exhibitions of the linen festival :

> Hervé Bacquet « Listening to the abysses », room la grange

> Maïté Tanguy « to gather the sea », room the sheepfold

> France Boutis, la bergerie room

From 10 am to 6:30 pm

Las exposiciones de la fiesta del lino :

> Hervé Bacquet « A la escucha del abismo », salle la grange

> Maïté Tanguy « Recogiendo el mar », sala la bergerie

> France Boutis, sala de la bergerie

De 10h a 18h30

Die Ausstellungen des Leinenfestivals :

> Hervé Bacquet « À l’écoute des abysses », Salle la grange

> Maïté Tanguy « cueillir la mer », Saal la bergerie

> France Boutis, Saal la bergerie

Von 10h bis 18h30

Mise à jour le 2023-05-22 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité