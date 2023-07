Les Herbes Folles La grange du voyageur, 20 rue de la paille Charroux Catégories d’Évènement: Allier

Charroux Les Herbes Folles La grange du voyageur, 20 rue de la paille Charroux, 31 juillet 2023, Charroux. Charroux,Allier L’univers poétique de Maï Phan-Van accueille Annick Chantin et Christine Mosnier.

2023-07-31 11:00:00 fin : 2023-08-13 19:00:00. .

La grange du voyageur, 20 rue de la paille

Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Maï Phan-Van’s poetic universe welcomes Annick Chantin and Christine Mosnier El universo poético de Maï Phan-Van recibe a Annick Chantin y Christine Mosnier Das poetische Universum von Maï Phan-Van begrüßt Annick Chantin und Christine Mosnier Mise à jour le 2023-07-13 par Office de tourisme Val de Sioule Détails Catégories d’Évènement: Allier, Charroux Autres Lieu La grange du voyageur, 20 rue de la paille Adresse La grange du voyageur, 20 rue de la paille Ville Charroux Departement Allier Lieu Ville La grange du voyageur, 20 rue de la paille Charroux

La grange du voyageur, 20 rue de la paille Charroux Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/charroux/