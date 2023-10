Malina / Collectif Kalapech La Grange du clos Ambroise Miramas, 4 novembre 2023, Miramas.

Malina / Collectif Kalapech Samedi 4 novembre, 19h30 La Grange du clos Ambroise 5€ + Adhésion

Accueil à partir de 19h30

20h30 Malina

Lecture à 2 voix d’un extrait du texte théâtral édité sous le titre « Malina et autres miettes de vie » de Roland Feuillas, par Christine Trova et Roland Feuillas.

Malina a été sélectionné en 2021 par les Écrivaines et Écrivains Associés du Théâtre et l’Association Nationale de Recherche et d’Action Théâtrale dans le cadre de la commémoration du quatrième centenaire de la naissance de Molière.

Avec le collectif du Trouve-Feuille

21h Concert du Collectif Kalapech

Comme dirait Roland Ramade : « Mieux vaut chanter que se taire ». Voici-là notre life-motiv. Alors on chante, alors on danse, alors on joue et on s’amuse… avec une guitare, une contrebassine, un cajon, 2 ukulélés, quelques percus et plein de cordes vocales – 12 en tout.

Des chansons festives, en italien, en espagnol, en brésilien, en marseillais, mais pas en ourdou !

Buvette et restauration sur place

PAF 5€ + Adhésion à la Grange du clos Ambroise 2023 (montant libre)

La Grange du clos Ambroise 335 chemin de Miramas Vieux à Lunard, 13140 Miramas Miramas 13140 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

