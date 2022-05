La Grange des Sapins : portes ouvertes à la ferme Arçon, 15 mai 2022, Arçon.

La Grange des Sapins : portes ouvertes à la ferme La Grange des Sapins La Grange des Sapins – Bugny Arçon

2022-05-15 – 2022-05-15 La Grange des Sapins La Grange des Sapins – Bugny

Arçon Doubs Arçon

De 10h à 18h.

Organisées par la Grange des Sapins.

Visite de la ferme, animations et ateliers pédagogiques, marché des laines et savoirs du fil, randonnée VTT avec le Vélo Club d’Arçon, repas à la ferme organisé par le réseau Accueil Paysan et buvette au profit des enfants d’ailleurs. Concert guinguette à partir de 18h avec le groupe local Blackbeers.

Accès libre. Se renseigner pour les tarifs du repas auprès de Mme Bouhelier.

lagrangedessapins@orange.fr +33 3 81 39 77 52 https://www.lagrangedessapins.com/

De 10h à 18h.

Organisées par la Grange des Sapins.

Visite de la ferme, animations et ateliers pédagogiques, marché des laines et savoirs du fil, randonnée VTT avec le Vélo Club d’Arçon, repas à la ferme organisé par le réseau Accueil Paysan et buvette au profit des enfants d’ailleurs. Concert guinguette à partir de 18h avec le groupe local Blackbeers.

Accès libre. Se renseigner pour les tarifs du repas auprès de Mme Bouhelier.

La Grange des Sapins La Grange des Sapins – Bugny Arçon

dernière mise à jour : 2022-04-14 par