Pézenas Visite guidée : « À la découverte de la grange des Près » La grange des Près Pézenas, 16 septembre 2023, Pézenas. Visite guidée : « À la découverte de la grange des Près » Samedi 16 septembre, 09h00, 10h30 La grange des Près Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité. Résidence d’Henri 1er, gouverneur du Languedoc puis du prince de Conti, protecteur de Molière, le domaine de la grange des Prés est un monument classés au titre des Monuments historiques de Pézenas.

Venez découvrir sa riche histoire sous la conduite d'un guide conférencier.

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

