« La grange des créateurs » pour vous au quotidien LA GRANGE DES CREATEURS, 1 avril 2023, Villeneuve-sur-Lot. « La grange des créateurs » pour vous au quotidien 1 et 2 avril LA GRANGE DES CREATEURS Notre boutique-atelier « La Grange des créateurs » offre une vitrine permanente des réalisations de nos adhérents professionnels des métiers d’art et artistes tout en abritant un atelier de confection d’articles textile.et broderie.

Tout au long de ce week-end destiné aux artisans d’art elle souhaite mettre en avant leurs savoir-faire à travers une exposition et surtout diverses démonstrations qui jalonneront les deux jours.

Nous aurons ainsi un vannier qui proposera un atelier, un ferronnier qui réalisera en direct une création.

Nous aurons également le plaisir de pouvoir accueillir une artiste peintre Mme Louise RENE qui nous vient du Lot pour exposer en exclusivité ce week end là.

Et d'autres surprises que nous vous invitons à venir apprécier en notre compagnie… LA GRANGE DES CREATEURS 3 RUE SAINTE CATHERINE 47300 VILLENEUVE SUR LOT

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

