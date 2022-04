La grange des créateurs – Journées européennes des métiers d’arts 2022 Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Villeneuve-sur-Lot La Boutique LA GRANGE DES CREATEURS représentait par l’association BULLES DE CREATEURS organise pour la première année les journées européennes des Métiers d’Arts au sein de sa Boutique de Villeneuve sur Lot située sur le Parvis de l’église Ste Catherine.

+33 6 42 68 67 57

Ces artisans vous accueilleront tout au long de ce week-end pour vous présenter leur savoir-faire. OTGV

