Les Artiz’Arts La Grange de Vie La Coquille, 1 décembre 2023, La Coquille.

La Coquille,Dordogne

Marché de créateurs : Venez faire des emplettes de Noël originales et locales – pour toutes les bourses !

Egalement des ateliers découverte : atelier terre avec Myra et dégustation de découverte du cacao traditionnel….

2023-12-01 fin : 2023-12-10 . .

La Grange de Vie La Monnerie

La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Designer’s market: Come and do some original, local Christmas shopping – something for everyone!

Plus discovery workshops: clay workshop with Myra and traditional cocoa tasting…

Mercado de diseñadores: venga a hacer compras navideñas originales y locales, ¡para todos los gustos!

Y talleres de descubrimiento: taller de arcilla con Myra y degustación de cacao tradicional…

Designermarkt: Machen Sie originelle und lokale Weihnachtseinkäufe – für jeden Geldbeutel!

Auch Entdeckungsworkshops: Tonworkshop mit Myra und Kostprobe zur Entdeckung des traditionellen Kakaos…

Mise à jour le 2023-11-11 par Isle-Auvézère