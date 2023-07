Visite guidée : de la ferme de la petite madeleine à l’hippodrome de Bihorel La Grange de la Petite Madeleine Bihorel Catégories d’Évènement: Bihorel

Seine-Maritime Visite guidée : de la ferme de la petite madeleine à l’hippodrome de Bihorel La Grange de la Petite Madeleine Bihorel, 17 septembre 2023, Bihorel. Visite guidée : de la ferme de la petite madeleine à l’hippodrome de Bihorel Dimanche 17 septembre, 11h00 La Grange de la Petite Madeleine Durée 1h, RDV grande de la petite madeleine. Visite commentée par une guide conférencière sur l’histoire et l’évolution de ce site du Moyen Âge au 21e siècle. La Grange de la Petite Madeleine Rue de Verdun, 76420 Bihorel Bihorel 76420 Seine-Maritime Normandie 02 35 59 56 56 http://www.bihorel.fr Présence d’un parking – Bus ligne 20 arrêt Collège Michelet Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

