Repas du réveillon à la Grange de Janes La Grange de Janes Mauroux Catégories d’Évènement: Lot

Mauroux Repas du réveillon à la Grange de Janes La Grange de Janes Mauroux, 31 décembre 2023, Mauroux. Mauroux Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 19:30:00

fin : 2023-12-31 Soirée gastronomique de fêtes pour le réveillon du 31! Pensez à réserver..

Soirée gastronomique de fêtes pour le réveillon du 31! Pensez à réserver.

Menu : Apéritif maison et ses amuses bouches Terrine de foie gras à l’armagnac – mesclun de salade et magret fumé

Ballotine de saumon et Saint Jacques aux petits légumes

Trou normand Dinde fermière, farcie aux champignons

Pommes de terres forestières et fagots de haricots verts Plateau de fromage Café est sa trilogie de dessert Champagne et surprise à minuit Vins de vignerons indépendants Réservation set paiements obligatoires avant le 28 décembre. 79 EUR.

La Grange de Janes Lieu-dit Janès

Mauroux 46700 Lot Occitanie

Mise à jour le 2023-12-27 par OT CVL Vignoble Détails Catégories d’Évènement: Lot, Mauroux Autres Code postal 46700 Lieu La Grange de Janes Adresse La Grange de Janes Lieu-dit Janès Ville Mauroux Departement Lot Lieu Ville La Grange de Janes Mauroux Latitude 44.4400594 Longitude 1.06225898 latitude longitude 44.4400594;1.06225898

La Grange de Janes Mauroux Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauroux/