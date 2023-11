Aurore au Païs de Legenda La Grange d’Asson La Boissière-de-Montaigu Catégories d’Évènement: La Boissière-de-Montaigu

Vendée Aurore au Païs de Legenda La Grange d’Asson La Boissière-de-Montaigu, 16 décembre 2023, La Boissière-de-Montaigu. Aurore au Païs de Legenda 16 – 30 décembre La Grange d’Asson Adultes 10€ Enfants 6-12 ans 5€ La Grange d’Asson présente son spectacle équestre « Aurore au païs de Leganda » les 16, 17, 20, 23, 27, 29 & 30 décembre prochains à 17h30.

Spectacle équestre adapté aux enfants. Tarifs Adultes 10€

Enfants 6-12 ans 5€ Infos et réservations Plus d’infos 06 19 72 05 12

lagrangedasson@gmail.com La Grange d'Asson La Grange d'Asson 85600 la Boissière de Montaigu La Boissière-de-Montaigu 85600 Vendée Pays de la Loire

2023-12-16T17:30:00+01:00 – 2023-12-16T19:00:00+01:00

Catégories d'Évènement: La Boissière-de-Montaigu, Vendée Lieu La Grange d'Asson Adresse La Grange d'Asson 85600 la Boissière de Montaigu Ville La Boissière-de-Montaigu

