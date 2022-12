La Grange d'Asson

Spectacle

Venez découvrir le spectacle « B amà Shangha » à la Boissière les 17, 18, 21, 22, 28 et 29 décembre 2022 à 17h00.

B amà Shangha était une sage, la dernière humaine capable de faire apparaître les êtres invisibles, les esprits de la nature, et ce lors de la nuit de Noël. A l’aide de son bâton de pouvoir, elle traçait une croix sur le sol et les appelait à se montrer… des siècles plus tard, alors que l’humanité ne connaît même plus l’existence de ces êtres, un déséquilibre se créé entre les deux mondes, apportant sur la terre, une atmosphère triste et maussade. Même la magie de Noël est vouée à disparaître…

Mélinotte, fée lutine du père noël accompagné de ses acolytes, dépose auprès d’Annette le grimoire de Bamà, son ancêtre. Car seul un cœur pur et aimant pourra accéder au monde invisible et trouver l’arbre à souhait afin de rétablir lumière et bienveillance auprès de l’humanité… A peine le grimoire ouvert Annette découvre le récit du premier voyage de Bamà Shanghà ainsi que les étapes à suivre pour accomplir sa mission.

Infos et réservations

Buvette boissons chaudes

Public à l’abris

Infos et réservations au 06 19 72 05 12

ou sur https://my.weezevent.com/spectacle-de-noel-bamashanga-lesprit-de-noel

Tarifs

Adulte 10€

Enfant 5-10 ans 5€

Gratuit – 5 ans



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T17:00:00+01:00

2022-12-29T20:00:00+01:00