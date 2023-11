2ème Marché de Noël La Grange Braye-sous-Faye, 25 novembre 2023, Braye-sous-Faye.

Braye-sous-Faye,Indre-et-Loire

Au programme de cette deuxième édition du Marché de Noël organisé par Les Ducs de Richelieu : artisans et commerçants, exposition de tableaux, dîner animé le samedi soir (sur réservation), tombola exceptionnelle, etc..

Dimanche 2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-26 . EUR.

La Grange

Braye-sous-Faye 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The program for this second edition of the Christmas Market organized by Les Ducs de Richelieu includes craftsmen and merchants, an exhibition of paintings, a lively dinner on Saturday evening (reservation required), a special tombola and much more.

Esta segunda edición del Mercado de Navidad organizado por Les Ducs de Richelieu contará con la presencia de artesanos y comerciantes, una exposición de pintura, una animada cena el sábado por la noche (previa reserva), una tómbola especial y mucho más.

Auf dem Programm dieser zweiten Ausgabe des von Les Ducs de Richelieu organisierten Weihnachtsmarkts stehen Kunsthandwerker und Händler, eine Gemäldeausstellung, ein animiertes Abendessen am Samstagabend (mit Reservierung), eine außergewöhnliche Tombola und vieles mehr.

Mise à jour le 2023-11-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme