Exposition Jean Mauret – Vitraux et Sculptures 2023 La Grange aux Verrières Saint-Hilaire-en-Lignières, 16 septembre 2023, Saint-Hilaire-en-Lignières.

Exposition Jean Mauret – Vitraux et Sculptures 2023 16 et 17 septembre La Grange aux Verrières

Exposition Jean Mauret 2023 – Vitraux et Sculptures

Cette année la Grange aux verrières propose un nouveau fonctionnement.

Jean Mauret y présente le vitrail, la sculpture et la gravure de manière plus informelle en adoptant la configuration d’un atelier évolutif.

Les œuvres de Jean Mauret nous invitent à partager sa quête de la lumière pure ; dépouillement qui tend à la monochromie et à la simplicité où chacun peut pénétrer à sa manière et trouver des éléments de réflexion.

La Grange aux Verrières Le Bourg, 18160 Saint-Hilaire-en-Lignières Saint-Hilaire-en-Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire 02 48 60 04 49 http://www.grange-verrieres.com [{« type »: « phone », « value »: « 06.03.24.76.40 »}] La Grange aux Verrières est un lieu d’exposition et d’échanges sur le vitrail, situé à Saint-Hilaire en Lignières, non loin de Bourges, tout près de l’atelier dans lequel Jean Mauret réfléchit et travaille sur le rôle de la lumière dans les édifices et joue de couleurs et de transparences. à 2,5 km de Lignières

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

@ Jean Mauret