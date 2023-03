Les mains en terre… La grange aux poteries Liart Catégories d’Évènement: Ardennes

Liart

Les mains en terre… La grange aux poteries, 31 mars 2023, Liart. Les mains en terre… 31 mars – 2 avril La grange aux poteries La semaine sur rdv vous pouvez venir me rencontrer et découvrir l’atelier, le métier …

Le week-end visite libre de l’atelier !

Au programme, confection d’un pot avec la technique du bol pince

La terre est synonyme de lien alors venez Seul, entre amis, en famille

A partir de 4ans

De 10h à 18h et sur rdv

Nous pourrons « pas pot thé » autour de la terre

Démonstration de tournage et pourquoi pas essayer vous aussi

Certains de mes stagiaires seront présents pour vous accompagner tout au long de l’après-midi

Moments convivial et de partage La grange aux poteries 5 place goûtant Liart 08290 Ardennes Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0687553679 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T12:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Terre atelier Nicolas Hardy

