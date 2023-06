Mini camp Robinson La grange aux paysages Lorentzen, 31 juillet 2023, Lorentzen.

Mini camp Robinson 31 juillet – 4 août La grange aux paysages De 135€ à 280€ suivant le Quotient familial

Situé à une vingtaine de kms de Bitche, ce centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement offre des activités autour de la nature : création de nichoirs, balade en forêt à la recherche de traces et d’indices sur les animaux, course d’orientation, balade paysagère, cueillette de plantes et de fleurs suivie d’un atelier culinaire avec la récolte autour d’un feu de bois, sortie autour d’une rivière pour découvrir les oiseaux d’eau, soirée tartes flmabées et diverses activités extérieures. Les enfants sont hébergés dans le centre, en chambre de 4 personnes.

La grange aux paysages 90, rue principale lorentzen Lorentzen 67430 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « secretariat@fjep-champigneulles.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T08:00:00+02:00 – 2023-07-31T23:59:00+02:00

2023-08-04T08:30:00+02:00 – 2023-08-04T23:59:00+02:00

environnement nature