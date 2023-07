visite de la Grange aux moines La Grange aux Moines Berthenay Catégories d’Évènement: Berthenay

Indre-et-Loire visite de la Grange aux moines La Grange aux Moines Berthenay, 17 septembre 2023, Berthenay. visite de la Grange aux moines Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 La Grange aux Moines Visite commentée de la grange aux moines dont la plus ancienne datation remonte à 1299. Grange qui dépendait de l’abbaye de Saint-Martin.

Ouverture uniquement pour les journées du patrimoine avec une exposition sur le patrimoine local. La Grange aux Moines La Grange aux Moines, 37510 Berthenay Berthenay 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Grange aux Moines datée du XIIIe siècle. parking à proximité de la grange Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ass Patrimoine Vivant Cher et Loire Détails Catégories d’Évènement: Berthenay, Indre-et-Loire Autres Lieu La Grange aux Moines Adresse La Grange aux Moines, 37510 Berthenay Ville Berthenay Departement Indre-et-Loire Age min 6 Age max 90 Lieu Ville La Grange aux Moines Berthenay

La Grange aux Moines Berthenay Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/berthenay/