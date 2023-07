La Grange aux Moines – Patrimoine, écologie, pédagogie : un point de rencontre La grange aux moines Ambazac, 28 juillet 2023, Ambazac.

Ambazac,Haute-Vienne

C’est la date à retenir ! 17h30 : après 15 jours de chantier participatif, une dizaine d’étudiants volontaires en architecture, menés par Louise Chagnaud, nous présenterons l’abri qu’ils auront édifié et ses multiples usages : affichage, billetterie, point de rencontre… 18h : présentation du projet de réhabilitation de la Grange aux moines par Paul-Emmanuel Loiret. 18h30/20h : buvette et restauration rapide possible sur place grâce à la présence du foodtruck Burgerbox87, venu de Bellac et se fournissant localement. 20h30 : soirée festive (places assises + moments dansants) entraînée par les musiques celtiques et traditionnelles du groupe Keltas : 17 €, 12 € (adhérents, étudiants), gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation possible pour le concert sur notre site internet : https://lagrangeauxmoines87.com/programmation-2022/.

2023-07-28 fin : 2023-07-28 23:00:00. .

La grange aux moines

Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



This is the date to remember! 5:30pm: after 15 days of participatory work, a dozen volunteer architecture students, led by Louise Chagnaud, will present the shelter they have built and its multiple uses: display, ticketing, meeting point, etc. 6pm: presentation of the Grange aux moines rehabilitation project by Paul-Emmanuel Loiret. 6:30pm/8pm: refreshments and fast food available on site thanks to the presence of the Burgerbox87 foodtruck, from Bellac and sourced locally. 8:30pm: festive evening (seating + dancing) featuring Celtic and traditional music by the group Keltas: 17?, 12? (members, students), free for children under 12. Reservations for the concert can be made on our website: https://lagrangeauxmoines87.com/programmation-2022/

¡Esta es la fecha que hay que recordar! 17.30 h: tras 15 días de trabajo participativo, una docena de estudiantes voluntarios de arquitectura, dirigidos por Louise Chagnaud, presentarán el refugio que han construido y sus múltiples usos: expositor, taquilla, punto de encuentro, etc. 18.00 h: presentación del proyecto de renovación de la Grange aux moines por Paul-Emmanuel Loiret. 18.30-20.00 h: refrescos y comida rápida in situ gracias a la presencia del foodtruck Burgerbox87, procedente de Bellac y de origen local. 20.30 h: velada festiva (asientos + baile) con música celta y tradicional a cargo del grupo Keltas: 17?, 12? (socios, estudiantes), gratuito para menores de 12 años. Las reservas para el concierto pueden hacerse en nuestra página web: https://lagrangeauxmoines87.com/programmation-2022/

Das ist das Datum, das Sie sich merken sollten! 17:30 Uhr: Nach 15 Tagen partizipativer Baustelle werden uns zehn freiwillige Architekturstudenten unter der Leitung von Louise Chagnaud den von ihnen errichteten Unterstand und seine vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten vorstellen: Aushang, Kartenverkauf, Treffpunkt… 18:00 Uhr: Vorstellung des Sanierungsprojekts der Grange aux moines durch Paul-Emmanuel Loiret. 18:30/20:00 Uhr: Getränke und Snacks können vor Ort gekauft werden, dank des Foodtrucks Burgerbox87, der aus Bellac kommt und sich lokal versorgt. 20:30 Uhr: Festlicher Abend (Sitzplätze + Tanzmomente), der von der keltischen und traditionellen Musik der Gruppe Keltas mitgerissen wird: 17 ?, 12 ? (Mitglieder, Studenten), kostenlos für Kinder unter 12 Jahren. Reservierungen für das Konzert sind auf unserer Website möglich: https://lagrangeauxmoines87.com/programmation-2022/

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Monts du Limousin