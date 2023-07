Soirée à La Grange aux Moines : présentation d’un nouveau projet et concert Keltas La Grange aux Moines Ambazac, 28 juillet 2023, Ambazac.

Ambazac,Haute-Vienne

En première partie de soirée, pour celles et ceux que cela intéresse, il y aura les présentations de l’abri-info construit par des étudiants en architecture à 18h et du projet de préservation du monument historique à 18h20. La deuxième partie de la soirée sera bien évidemment musicale et festive avec un concert du groupe Keltas à 20h30. Entre ces deux parties, il y aura la possibilité de se restaurer avec la présence sur place d’un Food truck. Réservation possible par email et bientôt via le site internet..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 22:30:00. .

La Grange aux Moines Le Coudier

Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



In the first part of the evening, for those interested, there will be presentations of the information shelter built by architecture students at 6pm, and of the project to preserve the historic monument at 6:20pm. The second part of the evening will of course be musical and festive, with a concert by the group Keltas at 8.30pm. Between these two parts, there will be the opportunity to eat with a food truck on site. Reservations can be made by email and soon via the website.

En la primera parte de la velada, para los interesados, habrá presentaciones del refugio informativo construido por estudiantes de arquitectura a las 18.00 horas y del proyecto de conservación del monumento histórico a las 18.20 horas. La segunda parte de la velada será, por supuesto, musical y festiva, con un concierto del grupo Keltas a las 20.30 horas. Entre medias, habrá un food truck in situ. Las reservas pueden hacerse por correo electrónico y próximamente a través del sitio web.

Im ersten Teil des Abends werden für alle, die es interessiert, um 18 Uhr der von Architekturstudenten gebaute Info-Bunker und um 18.20 Uhr das Projekt zur Erhaltung des historischen Denkmals vorgestellt. Der zweite Teil des Abends wird natürlich musikalisch und festlich gestaltet, mit einem Konzert der Gruppe Keltas um 20:30 Uhr. Zwischen diesen beiden Teilen wird es die Möglichkeit geben, sich mit einem Foodtruck vor Ort zu verpflegen. Reservierungen sind per E-Mail und bald auch über die Website möglich.

Mise à jour le 2023-05-09 par OT Monts du Limousin