Téléthon 2023 : Parcours marcheurs, vélo route, rando quad et 4×4 La Grange aux Grolles Ardin, 9 décembre 2023, Ardin.

Ardin,Deux-Sèvres

Vélo Route le 9 Décembre

Environ 30 km

Départ 9h30 précises de la place

De la mairie d’Ardin

Contact : M. Courtin 06.67.07.34.89

Accueil des itinérants

Le samedi 9 décembre 10h30

RDV à la Grange aux Grolles 80 route de la Bruyère

Vin chaud, café, gourmandises.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

La Grange aux Grolles

Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Vélo Route on December 9

Approx. 30 km

Departure 9:30 am sharp from the square

Ardin town hall

Contact: M. Courtin 06.67.07.34.89

Welcome for touring cyclists

Saturday December 9th 10:30 am

Meeting point at the Grange aux Grolles 80 route de la Bruyère

Mulled wine, coffee, delicacies

Ruta Vélo el 9 de diciembre

Aproximadamente 30 km

Salida a las 9.30 h en punto de la plaza

Ayuntamiento de Ardin

Contacto: M. Courtin 06.67.07.34.89

Bienvenida a los cicloturistas

Sábado 9 de diciembre 10.30 h

Punto de encuentro en la Grange aux Grolles 80 route de la Bruyère

Vino caliente, café, dulces

Vélo Route am 9. Dezember

Etwa 30 km

Start pünktlich um 9.30 Uhr vom Platz

Vom Rathaus in Ardin

Kontakt: M. Courtin 06.67.07.34.89

Empfang der Wanderer

Am Samstag, den 9. Dezember 10.30 Uhr

RDV an der Grange aux Grolles 80 route de la Bruyère

Glühwein, Kaffee, Leckereien

Mise à jour le 2023-11-13 par CC Val de Gâtine