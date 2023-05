Pierres en lumières à Rots La Grange aux Dîmes (près église) – ROTS, 13 mai 2023, ROTS.

Soirée PIERRES EN LUMIERES dans la Grange aux Dimes. Le public sera accueilli à partir de 20h devant l’édifice illuminé de plusieurs projecteurs. La Grange aux Dimes est une belle nef rectangulaire du XIIIe siècle restaurée et ouverte à nouveau aux visiteurs depuis octobre 2021. Les différents travaux de restauration seront exposés sur deux banderoles commentant l’avant et l’après dans le temps. A l’intérieur de ce beau monument du patrimoine, sera visible une exposition photographique de fouilles (1986-1992) ayant mis à jour une nécropole de la période néolithique. L’animation sera assurée par les chorales Roscanta et Choeur de Seulles à 21h et 22h et par l’ensemble musical Harmonia Cordis à 21h30 et 22h30. Cette soirée s’achèvera vers minuit après avoir dégusté le verre de l’amitié. Des chaises seront prévues pour cette manifestation.

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:45:00+02:00

