Marché du fil « De fil en Aiguille » La Grange aux dîmes Ouistreham Catégories d’Évènement: Calvados

Ouistreham Marché du fil « De fil en Aiguille » La Grange aux dîmes Ouistreham, 14 octobre 2023, Ouistreham. Ouistreham,Calvados L’association « Les Dames de la Côte » organise un marché du fil dans la Grange aux Dîmes..

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-14 18:00:00. .

La Grange aux dîmes Place Albert Lemarignier

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



Les Dames de la Côte » association organizes a yarn market in the Grange aux Dîmes. La asociación « Les Dames de la Côte » organiza un mercado del hilo en la Grange aux Dîmes. Der Verein « Les Dames de la Côte » organisiert einen Garnmarkt in der Grange aux Dîmes. Mise à jour le 2023-10-05 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Ouistreham Autres Lieu La Grange aux dîmes Adresse La Grange aux dîmes Place Albert Lemarignier Ville Ouistreham Departement Calvados Lieu Ville La Grange aux dîmes Ouistreham latitude longitude 49.2765914;-0.2577759

La Grange aux dîmes Ouistreham Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ouistreham/