Salon du livre | L’Huitre et le Léopard La Grange aux dîmes Ouistreham, 6 octobre 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

Avis aux amateurs de lecture, la ille de Ouistreham prépare un nouveau Salon du livre. Il aura lieu du 6 au 8 octobre 2023 à la Grange aux Dîmes.

De 10h à 18h vous pourrez retrouver :Des stands par auteurs et maison d’éditions,Des séances de dédicaces,Des rencontres-échanges avec le public pour chaque auteur, Des tables rondes thématiques avec plusieurs auteurs et un modérateur (auteur, critique littéraire, journaliste littéraire…),Des animations, lectures et ateliers pour le jeune public le dimanche.

Tout public – Entrée gratuite.

Vendredi 2023-10-06 10:00:00 fin : 2023-10-08 18:00:00. .

La Grange aux dîmes Place Albert Lemarignier

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



For book lovers, the town of Ouistreham is planning a new Book Fair. It will take place from October 6 to 8, 2023 at the Grange aux Dîmes.

From 10 a.m. to 6 p.m., you’ll find:Stands for authors and publishing houses,Signing sessions,Meetings and discussions with the public for each author, Themed round tables with several authors and a moderator (author, literary critic, literary journalist, etc.),Activities, readings and workshops for young audiences on Sundays.

Open to all? Free admission

Si es usted aficionado a la lectura, la ciudad de Ouistreham está preparando una nueva feria del libro. Tendrá lugar del 6 al 8 de octubre de 2023 en la Grange aux Dîmes.

De 10.00 a 18.00 horas, encontrará:Stands de autores y editores,Sesiones de firmas,Encuentros y debates con el público para cada autor,Mesas redondas temáticas con varios autores y un moderador (autor, crítico literario, periodista literario, etc.),Actividades, lecturas y talleres para el público joven los domingos.

¿Abierto a todos? Entrada gratuita

Lesebegeisterte aufgepasst: Die Insel Ouistreham bereitet eine neue Buchmesse vor. Sie wird vom 6. bis 8. Oktober 2023 in der Grange aux Dîmes stattfinden.

Von 10:00 bis 18:00 Uhr können Sie folgende Angebote wahrnehmen:Stände von Autoren und Verlagen,Signierstunden,Treffen und Austausch mit dem Publikum für jeden Autor,Thematische Diskussionsrunden mit mehreren Autoren und einem Moderator (Autor, Literaturkritiker, Literaturjournalist usw.),Animationen, Lesungen und Workshops für das junge Publikum am Sonntag.

Für jedes Publikum ? Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-09-26 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité