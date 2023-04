Exposition d’Art La Grange aux Chouette Jumilhac-le-Grand Catégories d’Évènement: Dordogne

Jumilhac-le-Grand

Exposition d’Art La Grange aux Chouette, 12 août 2023, Jumilhac-le-Grand. Exposition de peintures

Et d’objets bois et instruments de musique.

2023-08-12 à ; fin : 2023-08-19 18:00:00. .

La Grange aux Chouette Place du Château

Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Exhibition of paintings

And wooden objects and musical instruments Exposición de pinturas

Y objetos de madera e instrumentos musicales Ausstellung von Gemälden

Und von Holzgegenständen und Musikinstrumenten Mise à jour le 2023-04-07 par Isle-Auvézère

