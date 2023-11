Randonnée pédestre La Grange aux Bois Sainte-Menehould, 6 décembre 2023, Sainte-Menehould.

Sainte-Menehould,Marne

Randonnée pédestre accompagnée par les Randonneurs d’Argonne-10/12 km. RDV au parking du parcours santé de la Grange aux Bois..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . .

La Grange aux Bois

Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est



Accompanied hike by Randonneurs d’Argonne-10/12 km. RDV at the Grange aux Bois fitness trail parking lot.

Paseo acompañado por los Randonneurs d’Argonne-10/12 km. Punto de encuentro en el aparcamiento de la pista de fitness de Grange aux Bois.

Begleitete Wanderung mit den Randonneurs d’Argonne-10/12 km. RDV am Parkplatz des Gesundheitsparcours von La Grange aux Bois.

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne