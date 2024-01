Corsaires La Grange aux Belles Paris, vendredi 23 février 2024.

Corsaires Compagnie des Marlins – Maryline Klein Vendredi 23 février, 11h00 La Grange aux Belles Sur inscription par mail ou téléphone

Début : 2024-02-23T11:00:00+01:00 – 2024-02-23T11:45:00+01:00

Fin : 2024-02-23T11:00:00+01:00 – 2024-02-23T11:45:00+01:00

Sortie de résidence du spectacle théâtre et cirque Corsaires (création souhaitée sur la saison 2025 – 2026).

Au départ, il y a quatre personnages, quatre « prisons mentales » dans lesquelles chacun·e peut se projeter.

Corsaires est un spectacle qui bouscule, qui secoue les spectateur·rices comme les vagues contre la coque d’un navire. Le langage est cru, sans fioritures, mais toujours dans le vrai. Ce n’est pas une pièce lisse et c’est précisément ce qui fait sa force. Ce spectacle apparaît comme une prise de risque, celle d’emmener les spectateur·rices sur des mers inexplorées, à la frontière entre le théâtre et le cirque.

Corsaires nous invite tous et toutes à devenir qui nous sommes vraiment, des questionnements qui résonnent particulièrement avec la période de l’adolescence.

2 autres sorties de résidence sont prévues, dont une au Théâtre Jean-Vilar à Vitry-sur-Seine le 20 septembre 2024.

Equipe artistique

Autrice – metteuse en scène Maryline Klein

Dramaturge Chloé Bonifay

Interprètes Sarah Horoks, Chloé Marchand, Bérénice Renaud, Bastien Sauce

Créateur vidéo Elie Triffault

Administration, production Florent Barbera, Joséphine Toutain

La Grange aux Belles 6 Rue Boy Zelenski Paris, France Paris 75010 Paris Île-de-France

théâtre résidence

© Matthieu Ponchel