[Exposition de peinture] Jean Quéméré La Grange au Moulin Offranville, 25 août 2023, Offranville.

Offranville,Seine-Maritime

Venez découvrir cette belle exposition d’huiles sur toiles aux inspirations marines de Jean Quéméré..

Vendredi 2023-08-25 14:00:00 fin : 2023-09-03 19:00:00. .

La Grange au Moulin Rue Loucheur

Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie



Come and discover this beautiful exhibition of marine-inspired oil paintings by Jean Quéméré.

Venga a descubrir esta hermosa exposición de óleos inspirados en el mar de Jean Quéméré.

Entdecken Sie diese schöne Ausstellung von Ölgemälden mit Meeresinspirationen von Jean Quéméré.

Mise à jour le 2023-07-19 par Normandie Tourisme / Attitude Manche