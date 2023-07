[Exposition] Eliane Duval La Grange au Moulin Offranville, 16 août 2023, Offranville.

Offranville,Seine-Maritime

Venez découvrir l’exposition d’huiles sur toiles d’Eliane Duval où la nature est pour elle une oasis de calme, de paix, de douceur et d’harmonie..

Vendredi 2023-08-16 10:00:00 fin : 2023-08-20 19:00:00. .

La Grange au Moulin Rue Loucheur

Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie



Come and discover Eliane Duval’s exhibition of oils on canvas, where nature is for her an oasis of calm, peace, gentleness and harmony.

Venga a descubrir la exposición de óleos sobre lienzo de Eliane Duval, para quien la naturaleza es un oasis de calma, paz, dulzura y armonía.

Entdecken Sie die Ausstellung mit Ölgemälden von Eliane Duval, in der die Natur für sie eine Oase der Ruhe, des Friedens, der Sanftheit und der Harmonie ist.

Mise à jour le 2023-07-19 par Normandie Tourisme / Attitude Manche