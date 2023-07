[Exposition] Thierry Giboreau La Grange au Moulin Offranville, 4 août 2023, Offranville.

Offranville,Seine-Maritime

Venez découvrir l’exposition d’huiles sur toiles aux inspirations des animaux de la savane et des forêts de Thierry Giboreau. Un voyage bien loin du Pays de Caux, à la découverte de la faune de chaudes contrées..

Vendredi 2023-08-04 10:00:00 fin : 2023-08-15 19:00:00. .

La Grange au Moulin Rue Loucheur

Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie



Come and discover Thierry Giboreau’s exhibition of oil paintings inspired by savannah and forest animals. A journey far from the Pays de Caux, to discover the fauna of warm lands.

Venga a descubrir la exposición de óleos de Thierry Giboreau inspirados en los animales de la sabana y los bosques. Un viaje lejos del Pays de Caux, para descubrir la fauna de tierras cálidas.

Entdecken Sie die Ausstellung von Ölgemälden, die von den Tieren der Savanne und der Wälder inspiriert sind, von Thierry Giboreau. Eine Reise weit weg vom Pays de Caux, um die Tierwelt warmer Länder zu entdecken.

