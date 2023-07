[Exposition] Les Ateliers d’Eté La Grange au Moulin Offranville, 18 juillet 2023, Offranville.

Offranville,Seine-Maritime

Venez découvrir une très belle exposition dans la Grange au Moulin du Parc du Colombier ! Vous découvrirez les mosaïques et les vitraux d’Isabelle Delommel ainsi que les photos et dessins de Gilles Lambert, deux artistes dieppois. C’est un véritable atelier d’artiste qui a pris place dans la salle d’exposition et des cours de mosaïque, de vitrail, de dessin ou encore de calligraphie sont proposés par les artistes..

Vendredi 2023-07-18 14:30:00 fin : 2023-07-30 12:30:00. .

La Grange au Moulin

Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie



Come and discover a wonderful exhibition in the Grange au Moulin du Parc du Colombier! You’ll discover mosaics and stained glass by Isabelle Delommel, as well as photos and drawings by Gilles Lambert, two artists from Dieppe. A veritable artist’s studio has been set up in the exhibition room, and classes in mosaics, stained glass, drawing and calligraphy are offered by the artists.

Venga a descubrir una magnífica exposición en la Grange au Moulin du Parc du Colombier Descubrirá mosaicos y vidrieras de Isabelle Delommel, así como fotografías y dibujos de Gilles Lambert, dos artistas de Dieppe. La sala de exposiciones se ha transformado en taller de artista, y los artistas ofrecen clases de mosaicos, vidrieras, dibujo y caligrafía.

Entdecken Sie eine sehr schöne Ausstellung in der Scheune an der Mühle im Parc du Colombier! Sie werden die Mosaike und Glasmalereien von Isabelle Delommel sowie die Fotos und Zeichnungen von Gilles Lambert, zwei Künstlern aus Dieppe, entdecken. Im Ausstellungsraum befindet sich ein echtes Künstleratelier, und die Künstler bieten Kurse für Mosaik, Glasmalerei, Zeichnen und Kalligraphie an.

Mise à jour le 2023-07-19 par Normandie Tourisme / Attitude Manche