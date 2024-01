ISHA ET LIMSA D’AULNAY LA GRANGE A MUSIQUE Creil, vendredi 29 mars 2024.

Isha, c’est le rappeur belge qui fait sensation en ce moment. Son premier album solo, Labrador Bleu, sort en 2022 et va le faire parcourir les scènes de France, Belgique et la Suisse. Son rap parle de la vie, de l’amour et de la difficulté, sans tabou. Limsa, c’est le rappeur d’Aulnay-Sous-Bois. Il a débuté sur la compil «Brigade des Mineurs» du label Karismatik en 2007. Sur son dernier projet Logique Part 2, on retrouve Jeanjass et… Isha. Ces deux artistes du rap francophone ont décidé de faire un projet ensemble, un EP qui s’appelle Bitume Caviar Vol.1 sorti fin 2023 qui se déclinera sur scène ! Isha & Limsa c’est du rap qui vient du cœur.

Tarif : 11.50 – 13.50 euros.

Début : 2024-03-29 à 20:30

Réservez votre billet ici

LA GRANGE A MUSIQUE 16 BVD SALVADOR ALLENDE 60100 Creil 60