Assiette Paysanne et théâtre – La Grange à Jean La Grange à Jean – Péraclos Chouvigny, 28 juin 2023, Chouvigny.

Chouvigny,Allier

La Grange à Jean vous propose une représentation de théâtre par Les Faucheuses. Possibilité de restauration avec une assiette paysanne avant le spectacle..

2023-06-28 à 19:30:00 ; fin : 2023-06-28 . .

La Grange à Jean – Péraclos

Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



La Grange à Jean offers a theatrical performance by Les Faucheuses. Catering available with a country-style plate before the show.

La Grange à Jean ofrece una representación teatral a cargo de Les Faucheuses. Catering disponible con un plato de estilo campestre antes del espectáculo.

Die Grange à Jean bietet Ihnen eine Theateraufführung von Les Faucheuses. Verpflegungsmöglichkeit mit einem Bauernteller vor der Aufführung.

Mise à jour le 2023-06-23 par Office de tourisme Val de Sioule