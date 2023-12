Marché de Noël La Grange à Jean à Péraclos Chouvigny, 13 décembre 2023 17:00, Chouvigny.

Chouvigny,Allier

Producteurs et artisans locaux, surprises musicales, vin chaud, soupe, tartes, crêpes et autres douceurs. Organisé par La ferme Collective de la Licorne..

2023-12-13 17:00:00 fin : 2023-12-13 . .

La Grange à Jean à Péraclos Péraclos

Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Local producers and craftspeople, musical surprises, mulled wine, soup, tarts, crêpes and other sweet treats. Organized by La ferme Collective de la Licorne.

Productores y artesanos locales, sorpresas musicales, vino caliente, sopa, tartas, tortitas y otros dulces. Organizado por La ferme Collective de la Licorne.

Lokale Produzenten und Handwerker, musikalische Überraschungen, Glühwein, Suppe, Kuchen, Crêpes und andere Leckereien. Organisiert von La ferme Collective de la Unicorne.

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de tourisme Val de Sioule