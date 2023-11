1 assiette 1 concert La Grange à Jean, à Péraclos Chouvigny Catégories d’Évènement: Allier

Chouvigny 1 assiette 1 concert La Grange à Jean, à Péraclos Chouvigny, 2 décembre 2023, Chouvigny. Chouvigny,Allier SHOWGUNS, Rock acoustique..

La Grange à Jean, à Péraclos Péraclos

Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



SHOWGUNS, Acoustic rock. SHOWGUNS, Rock acústico. SHOWGUNS, Akustischer Rock.

