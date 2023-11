Marché à la ferme de Chouvigny La Grange à Jean à Péraclos Chouvigny, 11 novembre 2023, Chouvigny.

Chouvigny,Allier

Marché à la ferme.

Des plants et légumes, des produits laitiers, pain paysan, artisans, des sourires et d’autres gourmandises locales, dans un cadre sympa et convivial !.

2023-11-11 10:00:00 fin : 2023-12-31 12:00:00. .

La Grange à Jean à Péraclos Lieu dit Péraclos

Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Farm market.

Plants and vegetables, dairy products, country bread, craftsmen, smiles and other local delicacies, in a nice and friendly setting!

Mercado agrícola.

Plantas y verduras, productos lácteos, pan de la granja, artesanos, sonrisas y otras delicias locales, en un entorno agradable y acogedor

Markt auf dem Bauernhof.

Pflanzen und Gemüse, Milchprodukte, Bauernbrot, Handwerker, Lächeln und andere lokale Leckereien, in einem netten und geselligen Rahmen!

Mise à jour le 2023-11-06 par Office de tourisme Val de Sioule