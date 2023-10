Concerts La Grange à Jean à Péraclos Chouvigny, 21 octobre 2023, Chouvigny.

Chouvigny,Allier

Une assiette, deux concerts.

Fred Daubert, compositions et reprises de chanson française (Brassens, Renaud…).

L’Albatros, un style unique alliant rap, slam, et chanson, il nous entraîne dans des voyages introspectifs, abordant avec finesse et audace..

2023-10-21

La Grange à Jean à Péraclos Péraclos

Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



One plate, two concerts.

Fred Daubert, compositions and covers of French chanson (Brassens, Renaud…).

L’Albatros, a unique style combining rap, slam and chanson, takes us on introspective journeys, tackling with finesse and audacity.

Un plato, dos conciertos.

Fred Daubert, composiciones y versiones de chanson francesa (Brassens, Renaud…).

L’Albatros, un estilo único que combina rap, slam y chanson, nos lleva por viajes introspectivos, abordando con finura y audacia.

Ein Teller, zwei Konzerte.

Fred Daubert, Kompositionen und Coverversionen von französischen Chansons (Brassens, Renaud…).

L’Albatros, ein einzigartiger Stil, der Rap, Slam und Chanson vereint. Er nimmt uns mit auf introspektive Reisen, die er mit Feingefühl und Kühnheit angeht.

