Pose du sapin à Lioux-les-Monges LA GRANGE 8 RUE PRINCIPALE Lioux-les-Monges, 3 décembre 2023, Lioux-les-Monges.

Lioux-les-Monges,Creuse

Dimanche 3 Décembre 2023 14h sur la place de l’église : pose du sapin et décoration!

Organisé par Vivalioux.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . EUR.

LA GRANGE 8 RUE PRINCIPALE

Lioux-les-Monges 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Sunday, December 3, 2023 2pm on the church square: putting up the tree and decorating!

Organized by Vivalioux

Domingo 3 de diciembre de 2023 14h en la plaza de la iglesia: ¡colocación del árbol y decoración!

Organizado por Vivalioux

Sonntag, 3. Dezember 2023 14 Uhr auf dem Kirchplatz: Aufstellen des Baumes und Schmücken!

Organisiert von Vivalioux

Mise à jour le 2023-11-10 par Marche et Combraille en Aquitaine