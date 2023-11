Café Tricot Thé à Lioux-les-Monges LA GRANGE 8 RUE PRINCIPALE Lioux-les-Monges, 17 novembre 2023, Lioux-les-Monges.

Lioux-les-Monges,Creuse

Chaque 3ème Vendredi du mois 14h à 16h30 à La Grange : Café Tricot Thé

Organisé par Vivalioux.

2023-11-17 fin : 2023-11-17 16:30:00. EUR.

LA GRANGE 8 RUE PRINCIPALE

Lioux-les-Monges 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Every 3rd Friday of the month 2 to 4:30 pm at La Grange: Café Tricot Thé

Organized by Vivalioux

Cada 3er viernes del mes de 14:00 a 16:30 en La Grange: Café Tricot Thé

Organizado por Vivalioux

Jeden 3. Freitag im Monat 14h bis 16h30 in La Grange: Café Tricot Thé

Organisiert von Vivalioux

Mise à jour le 2023-11-10 par Marche et Combraille en Aquitaine