Atelier peinture à Lioux-les-Monges LA GRANGE 8 RUE PRINCIPALE Lioux-les-Monges, 16 novembre 2023, Lioux-les-Monges.

Lioux-les-Monges,Creuse

Chaque Jeudi de 14h à 16h à La Grange : Atelier peinture

Organisé par Vivalioux.

2023-11-16 fin : 2023-11-16 16:00:00. EUR.

LA GRANGE 8 RUE PRINCIPALE

Lioux-les-Monges 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Every Thursday from 2pm to 4pm at La Grange: Painting workshop

Organized by Vivalioux

Todos los jueves de 14:00 a 16:00 en La Grange: Taller de pintura

Organizado por Vivalioux

Jeden Donnerstag von 14 bis 16 Uhr in La Grange: Malatelier

Organisiert von Vivalioux

