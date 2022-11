La Grande Verticale Saint-Cannat Saint-Cannat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Saint-Cannat Cette année découvrez du Minna 2017 au 2000 en rouge et du 2020 au 2006 en blanc ! Si toutefois vous ne souhaitez pas tout goûter, il est possible de vous faire une sélection.

La dégustation est personnelle : à votre arrivée, vous serez installés autour d’une barrique et la dégustation débutera alors selon vos souhaits, avec des explications personnalisées.

La dégustation peut être très variable en terme de temps, prenez le vôtre !

Villa Minna vous offre de quoi grignoter pour accompagner la dégustation : charcuterie, fromages et dessert de Noël.



Si vous avez encore des questions, n’hésitez pas à les contacter ! La Grande Verticale c’est 6 jours de dégustation de tous les millésimes de Minna à la vente… l’occasion de goûter des vieux millésimes ! contact@villaminna.fr +33 4 42 57 23 19 https://villaminna.fr/ Roque Pessade CD 17 Saint-Cannat

