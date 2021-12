Fonsorbes Médiathèque de Fonsorbes Fonsorbes, Haute-Garonne La grande veillée Médiathèque de Fonsorbes Fonsorbes Catégories d’évènement: Fonsorbes

Haute-Garonne

La grande veillée Médiathèque de Fonsorbes, 22 janvier 2022, Fonsorbes. La grande veillée

Médiathèque de Fonsorbes, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

Au coin du feu, en compagnie des bibliothécaires,venez partager un moment d’échange culturel. Lecture, découvertes musicales et jeux sont au programme ! Profitez-en aussi, pour partager et proposer vos coups de coeur et cris d’amour pour une oeuvre (ou plusieurs). Partageons ensemble notre amour pour la culture Médiathèque de Fonsorbes Place du Trépadé 31470 Fonsorbes Fonsorbes Trépadé Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Fonsorbes, Haute-Garonne Autres Lieu Médiathèque de Fonsorbes Adresse Place du Trépadé 31470 Fonsorbes Ville Fonsorbes lieuville Médiathèque de Fonsorbes Fonsorbes