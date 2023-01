La Grande Traversée Perros-Guirec Perros-Guirec Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Perros-Guirec

La Grande Traversée Perros-Guirec, 30 octobre 2023, Perros-Guirec . La Grande Traversée Baies Saint Guirec-Sainte Anne Perros-Guirec Côtes-d’Armor

2023-10-30 12:30:00 – 2023-10-30 15:30:00 Perros-Guirec

Côtes-d’Armor Partez à l’aventure au cœur de l’estran, pour y découvrir son histoire, et ses secrets !

Prenez vos chaussures d’eau, munissez-vous de jumelles et lancez-vous dans cette traversée qui vous dévoilera la baie comme vous ne l’avez jamais vue ! Rendez-vous à 12h30 à l’entrée de la plage de St Guirec à Ploumanac’h

Prévoir des chaussures d’eau ou de vieilles tennis

Réservation obligatoire A partir de 8 ans. Perros-Guirec

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Perros-Guirec Autres Lieu Perros-Guirec Adresse Baies Saint Guirec-Sainte Anne Perros-Guirec Côtes-d'Armor Ville Perros-Guirec lieuville Perros-Guirec Departement Côtes-d'Armor

La Grande Traversée Perros-Guirec 2023-10-30 was last modified: by La Grande Traversée Perros-Guirec Perros-Guirec 30 octobre 2023 Baies Saint Guirec-Sainte Anne Perros-Guirec Côtes-d'Armor Côtes-d’Armor Perros-Guirec

Perros-Guirec Côtes-d'Armor